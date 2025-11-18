Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Армения и ЕС обсудили перспективы сотрудничества на фоне мирной повестки с Азербайджаном

    В регионе
    • 18 ноября, 2025
    • 18:40
    Армения и ЕС обсудили перспективы сотрудничества на фоне мирной повестки с Азербайджаном

    Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Магдалена Гроно обсудили вопросы повестки двустороннего партнерства.

    Как передает Report на армянские СМИ, на встрече также состоялся обмен мнениями по региональным вопросам.

    Мирзоян и Гроно обсудили усилия, направленные на максимально эффективное использование возможностей, созданных Вашингтонскими договоренностями между Арменией и Азербайджаном 8 августа в США.

    Ermənistan və Aİ Azərbaycanla sülh gündəliyi fonunda əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

