Армения и ЕС обсудили перспективы сотрудничества на фоне мирной повестки с Азербайджаном

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Магдалена Гроно обсудили вопросы повестки двустороннего партнерства.

Как передает Report на армянские СМИ, на встрече также состоялся обмен мнениями по региональным вопросам.

Мирзоян и Гроно обсудили усилия, направленные на максимально эффективное использование возможностей, созданных Вашингтонскими договоренностями между Арменией и Азербайджаном 8 августа в США.