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Армения хочет закупить у Индии системы ЗРК MRSAM

Армения хочет закупить у Индии системы ЗРК MRSAM Армения рассматривает вопрос закупки индийских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) MRSAM средней дальности.
В регионе
13 января 2023 г. 13:26
Армения хочет закупить у Индии системы ЗРК MRSAM

Армения рассматривает вопрос закупки индийских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) MRSAM средней дальности.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Отмечается, что Ереван хочет тем самым заменить находящиеся у него на вооружении ЗРК С-125 "Печора" советского производства.

Согласно источнику, ранее армянская сторона направила запрос на закупку указанных систем, Индия в свою очередь предложила системы Akash и Akash-NG, которые также являются продукцией собственного производства. Дело в том, что ЗРК MRSAM хоть и произведены в Индии, некоторые технологии заимствованы у Израиля. В то же время издание отмечает, что у Нью-Дели нет ограничений в плане экспорта этих вооружений.

В прошлом году индийские источники несколько раз писали о крупных военно-технических сделках между Ереваном и Нью-Дели. В сентябре стало известно, что Армения подписала контракт на сумму в 250 млн долларов, в рамках которого Ереван в частности реактивные системы залпового огня Pinaka собственного производства.

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