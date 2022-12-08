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Армения хочет продления миссии ЕС

Армения хочет продления миссии ЕС Армения выступает за продление гражданской наблюдательной миссии Евросоюза на границе с Азербайджаном.
В регионе
8 декабря 2022 г. 15:34
Армения хочет продления миссии ЕС

Армения выступает за продление гражданской наблюдательной миссии Евросоюза на границе с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом в четверг на брифинге заявил секретарь Совбеза республики Армен Григорян.

"Вы знаете, что есть определенные месседжи из европейских столиц, что они хотят продлить [миссию], и если ЕС примет такое решение, Армения будет его приветствовать", - сказал он.

Главы МИД ЕС 17 октября на заседании в Люксембурге официально утвердили отправку 40 наблюдателей в Армению. Цель - проведение мониторинга, анализа и составления отчетов о ситуации в регионе.

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Версия на английском языке Armenia seeks extension of EU mission

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