Армения хочет продления миссии ЕС

Армения выступает за продление гражданской наблюдательной миссии Евросоюза на границе с Азербайджаном.

Армения выступает за продление гражданской наблюдательной миссии Евросоюза на границе с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом в четверг на брифинге заявил секретарь Совбеза республики Армен Григорян.

"Вы знаете, что есть определенные месседжи из европейских столиц, что они хотят продлить [миссию], и если ЕС примет такое решение, Армения будет его приветствовать", - сказал он.

Главы МИД ЕС 17 октября на заседании в Люксембурге официально утвердили отправку 40 наблюдателей в Армению. Цель - проведение мониторинга, анализа и составления отчетов о ситуации в регионе.