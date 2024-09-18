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Армения хочет обеспечить 30% военных потребностей за счет внутреннего производства

Армения хочет обеспечить 30% военных потребностей за счет внутреннего производства Армения поставила задачу обеспечить 30% своих военно-технических потребностей за счет внутреннего производства.
В регионе
18 сентября 2024 г. 15:43
Армения хочет обеспечить 30% военных потребностей за счет внутреннего производства

Армения поставила задачу обеспечить 30% своих военно-технических потребностей за счет внутреннего производства.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил секретарь Совбеза Армен Григорян на втором Всемирном армянском саммите.

Он заявил, что в сравнении с 2020 годом объем заказов продукции армянского военно-промышленного комплекса вырос в 100 раз. Проблем в этой сфере много, но он убежден, что сфера ВПК и частный сектор смогут "переварить" этот объем.

"Если раньше у нас было более 96% военно-технического сотрудничества с Россией, то сегодня этот показатель составляет менее 10%. Сегодня у нас есть несколько важных партнеров в сфере военно-технического сотрудничества, среди них Индия и Франция", - сказал он.

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