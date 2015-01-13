​Армяне требуют вывода российской военной базы с территории страны

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Акция протеста у посольства России прошла во вторник в Армении в связи с убийством семьи военнослужащим российской базы в Гюмри.

Как сообщает Report со ссылкой на ArmInfo, ее участники потребовали вывести российскую военную базу с территории Армении.

Помимо этого, протестующие призвали президента РФ Владимира Путина, как главного главнокомандующего российских Вооруженных сил, официально извиниться перед армянским народом.

Наряду с этим, участники акции требуют также передать расследование уголовного дела армянским правоохранительным органам.

Отметим, что в понедельник утром в Гюмри была расстреляна семья из 6 человек, в том числе и полуторагодовалый ребенок. Еще одна жертва нападения - шестимесячный малыш - находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации столичного госпиталя.

Накануне поздно вечером подозреваемый Валерий Пермяков был задержан у села Баяндур вблизи армяно-турецкой государственной границы. Сегодня он дал признательные показания.