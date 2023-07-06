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Армения, Греция и Кипр подписали программу военного сотрудничества

Армения, Греция и Кипр подписали программу военного сотрудничества Представители Минобороны Армении, Греции и Кипра по итогам консультаций подписали программу трехстороннего военного сотрудничества.
В регионе
6 июля 2023 г. 09:38
Армения, Греция и Кипр подписали программу военного сотрудничества

Представители Минобороны Армении, Греции и Кипра по итогам консультаций подписали программу трехстороннего военного сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Армении.

Программа трехстороннего военного сотрудничества включает в себя проведение ряда мероприятий в Армении, Греции и на Кипре.

Стороны подтвердили готовность к совместным шагам по укреплению обороноспособности и военной безопасности трех стран.

Как отметили в министерстве, консультации состоялись 5 июля на Кипре. С армянской стороны в них участвовала делегация во главе с начальником управления оборонной политики и международного сотрудничества МО Левоном Айвазяном. Участники встречи обсудил ряд проблем в области безопасности и вопросы сотрудничества.

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