Армения, Греция и Кипр подписали программу военного сотрудничества

Представители Минобороны Армении, Греции и Кипра по итогам консультаций подписали программу трехстороннего военного сотрудничества.

Представители Минобороны Армении, Греции и Кипра по итогам консультаций подписали программу трехстороннего военного сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Армении.

Программа трехстороннего военного сотрудничества включает в себя проведение ряда мероприятий в Армении, Греции и на Кипре.

Стороны подтвердили готовность к совместным шагам по укреплению обороноспособности и военной безопасности трех стран.

Как отметили в министерстве, консультации состоялись 5 июля на Кипре. С армянской стороны в них участвовала делегация во главе с начальником управления оборонной политики и международного сотрудничества МО Левоном Айвазяном. Участники встречи обсудил ряд проблем в области безопасности и вопросы сотрудничества.