Армения готова подписать соглашение о мире с Азербайджаном

Ереван считает, что мирный договор с Баку должен быть подписан, но этот документ необходимо выработать в процессе переговоров.

Ереван считает, что мирный договор с Баку должен быть подписан, но этот документ необходимо выработать в процессе переговоров.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции, которая проходит в онлайн-формате на его странице в Facebook.

"Много говорится о подписании мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Да, он должен быть подписан, но прежде этот документ должен быть оформлен, а это вопрос и результат переговоров", - сказал он.

Глава армянского кабмина добавил, что у Еревана "нет предварительных условий по демаркации и делимитации, речь идет о том, чтобы договоренности были выполнены".