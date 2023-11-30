О нас

Армения готова к встрече с Азербайджаном для финализации мирного договора

Армения готова к встрече с Азербайджаном для финализации мирного договора Армения готова к встрече с Азербайджаном для финализации мирного договора и готова предпринимать практические шаги для улучшения ситуации в сфере безопасности на Южном Кавказе.
В регионе
30 ноября 2023 г. 21:43
Армения готова к встрече с Азербайджаном для финализации мирного договора

"Армения готова к встрече с Азербайджаном для финализации мирного договора и готова предпринимать практические шаги для улучшения ситуации в сфере безопасности на Южном Кавказе".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава МИД страны Арарат Мирзоян, выступая на заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Скопье.

Дипломат напомнил, что Армения выступает за заключение мирного соглашения на основе некоторых принципов: взаимном признании Баку и Ереваном территориальной целостности друг друга; делимитации, а затем и демаркации границ на основе Алма-Атинской декларации от 1991 года о принципах и целях СНГ; открытии коммуникаций в регионе на основе признания суверенитета, юрисдикции, законодательства, равенства и взаимности стран.

"Армянская сторона подтверждает приверженность перечисленным принципам и демонстрирует готовность предпринять практические шаги в этом направлении", - добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Состоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
24 ноября 2023 г. 14:35
Токаев: Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией
Токаев: Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией
24 ноября 2023 г. 16:07
В Баку состоялся вечер аргентинской культуры
ФотоВ Баку состоялся вечер аргентинской культуры
24 ноября 2023 г. 19:45
Министры энергетики РФ и Турции провели переговоры в Анкаре
Министры энергетики РФ и Турции провели переговоры в Анкаре
25 ноября 2023 г. 10:04
Посол: Кяльбаджар освобожден от оккупации в день рождения террориста Мелконяна
Посол: Кяльбаджар освобожден от оккупации в день рождения террориста Мелконяна
25 ноября 2023 г. 14:44
Главный тренер рассказал о планах азербайджанской шахматистки, ставшей чемпионкой мира
ФотоГлавный тренер рассказал о планах азербайджанской шахматистки, ставшей чемпионкой мира
26 ноября 2023 г. 02:20
Закир Гасанов: Попытки внерегиональных стран обострить ситуацию в регионе неприемлемы
Закир Гасанов: Попытки внерегиональных стран обострить ситуацию в регионе неприемлемы
27 ноября 2023 г. 18:02
Азербайджан в этом году экспортировал в Ставрополь 2 тысячи тонн хурмы
Азербайджан в этом году экспортировал в Ставрополь 2 тысячи тонн хурмы
29 ноября 2023 г. 10:30
Курс биткоина установил рекорд с начала года
Курс биткоина установил рекорд с начала года
29 ноября 2023 г. 12:58
Пострадавших и разрушений при землетрясении в Мингячевире нет
Пострадавших и разрушений при землетрясении в Мингячевире нет
29 ноября 2023 г. 21:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi