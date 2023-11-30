Армения готова к встрече с Азербайджаном для финализации мирного договора

Армения готова к встрече с Азербайджаном для финализации мирного договора и готова предпринимать практические шаги для улучшения ситуации в сфере безопасности на Южном Кавказе.

"Армения готова к встрече с Азербайджаном для финализации мирного договора и готова предпринимать практические шаги для улучшения ситуации в сфере безопасности на Южном Кавказе".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава МИД страны Арарат Мирзоян, выступая на заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Скопье.

Дипломат напомнил, что Армения выступает за заключение мирного соглашения на основе некоторых принципов: взаимном признании Баку и Ереваном территориальной целостности друг друга; делимитации, а затем и демаркации границ на основе Алма-Атинской декларации от 1991 года о принципах и целях СНГ; открытии коммуникаций в регионе на основе признания суверенитета, юрисдикции, законодательства, равенства и взаимности стран.

"Армянская сторона подтверждает приверженность перечисленным принципам и демонстрирует готовность предпринять практические шаги в этом направлении", - добавил он.