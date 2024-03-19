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Армения экстрадировала в Иран 8 заключенных

Армения экстрадировала в Иран 8 заключенных Армения экстрадировала в Иран восемь заключенных, которые продолжат отбывать наказание в ИРИ.
В регионе
19 марта 2024 г. 16:39

Армения экстрадировала в Иран восемь заключенных, которые продолжат отбывать наказание в ИРИ.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на замминистра юстиции Ирана по правам человека и международным вопросам Аскара Джалалиани.

По его словам, еще один иранский заключенный был экстрадирован Японией.

"Процесс экстрадиции был осуществлен в результате сотрудничества Министерства юстиции и Министерства иностранных дел в соответствии с договоренностями с Ереваном и Токио", - заявил он.

Отмечается, что большинство граждан Ирана, заключенных в тюрьмах за границей, были осуждены за хранение наркотических средств.

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