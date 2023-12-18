Армения договорилась о военном сотрудничестве с Грецией и Кипром

Армения, Греция и Кипр провели в Ереване консультации в сфере обороны, подписав программу военного сотрудничества на 2024 год.

Армения, Греция и Кипр провели в Ереване консультации в сфере обороны, подписав программу военного сотрудничества на 2024 год.

Как передает Report, об этом сообщило армянское Минобороны.

Трехсторонние, как и двусторонние армяно-греческие и армяно-кипрские консультации состоялись 18 декабря в здании МО Армении. В консультациях с греческой стороны приняла участие делегация во главе с начальником управления международных отношений Генерального штаба национальной обороны Греции, бригадным генералом Василеосом Ямисом, а с кипрской стороны – делегация во главе с начальником управления международного сотрудничества Генерального штаба Национальной гвардии Кипра, полковником Алкивиадисом Алкивиадисом.

В ходе консультаций обсуждались результаты официальных визитов министра обороны Армении Сурена Папикяна в Республику Кипр и Греческую Республику, ход двустороннего и трехстороннего сотрудничества, а также вопросы региональной и международной безопасности.

По результатам обсуждений стороны подписали программы военного сотрудничества Армения-Греция, Армения-Кипр и Армения-Греция-Кипр на 2024 год, которые включают несколько десятков мероприятий в сферах, представляющих взаимный интерес.