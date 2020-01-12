​Armenia Airways отменила рейс в Иран из соображений безопасности

Авиакомпания Armenia Airways сообщила на своей странице в Facebook об отмене воскресного рейса Ереван-Тегеран из соображений безопасности.

"Информируем, что запланированный на 12 января рейс AMW111/112 Ереван-Тегеран-Ереван авиакомпании Armenia Airways отменяется из соображений безопасности", - говорится в сообщении, передает Report.

Также отмечается, что пассажиры рейса могут поменять билеты на другое время, обратившись в головной офис компании или к агентам по продаже. "Приносим извинения за неудобства, но мы в первую очередь заботимся о безопасности наших пассажиров", - заявили в компании.

По данным электронного табло ереванского аэропорта "Звартноц", рейс в Тегеран был запланирован в 15.00 мск.