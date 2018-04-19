Армен Саркисян подписал закон о ратификации соглашения Армении и ЕС

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Президент Армении Армен Саркисян сегодня подписал закон о ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом (ЕС) по атомной энергии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Парламент страны 11 апреля ратифицировал соглашение с ЕС.

Европейский союз после принятия документа предоставит Армении финансовую помощь в размере $175 млн до 2020 года. Эти средства правительство республики обязано направить на выполнение условий соглашения. Также ожидается, что ЕС предоставит Армении план действий по либерализации визового режима.

В числе важных аспектов документа отмечается включение в соглашение положения о нагорно-карабахском урегулировании, в частности, отмечается вопрос мирного и комплексного урегулирования, подтверждается позиция ЕС по поддержке усилий МГ ОБСЕ на основе норм и принципов международного права.