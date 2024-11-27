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Армен Казарян назначен на должность замглавы МВД Армении

Армен Казарян назначен на должность замглавы МВД Армении Армен Казарян назначен заместителем министра внутренних дел Армении.
В регионе
27 ноября 2024 г. 17:31
Армен Казарян назначен на должность замглавы МВД Армении

Армен Казарян назначен заместителем министра внутренних дел Армении. Соответствующее решение подписал премьер-министр Никол Пашинян.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

До этого назначения на данный пост Казарян возглавлял Службу миграции и гражданства.

Пашинян также снял с должности замминистра внутренних дел Давида Амбаряна.

Ранее на должность главы МВД была назначена Арпине Саркисян, занимающая пост замминистра. На данном посту она заменила Ваге Казарян, который недавно подал в отставку.

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