Армен Казарян назначен на должность замглавы МВД Армении

Армен Казарян назначен заместителем министра внутренних дел Армении.

Армен Казарян назначен заместителем министра внутренних дел Армении. Соответствующее решение подписал премьер-министр Никол Пашинян.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

До этого назначения на данный пост Казарян возглавлял Службу миграции и гражданства.

Пашинян также снял с должности замминистра внутренних дел Давида Амбаряна.

Ранее на должность главы МВД была назначена Арпине Саркисян, занимающая пост замминистра. На данном посту она заменила Ваге Казарян, который недавно подал в отставку.