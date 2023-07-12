Армен Григорян обсудил с представителем Минобороны США реформы в ВС Армении

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян обсудил с заместителем помощника министра обороны США Лорой Купер процесс реформирования ВС Армении.

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян обсудил с заместителем помощника министра обороны США Лорой Купер процесс реформирования ВС Армении.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба Совбеза страны.

Григорян проинформировал Купер о реализации армяно-американских образовательных программ в сфере обороны. Стороны рассмотрели ряд других вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством в оборонной сфере.

Отмечается, что встреча состоялась в рамках визита секретаря Совбеза Армении в Соединенные Штаты.

Ранее секретарь Совбеза провел встречу с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.