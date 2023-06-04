Армен Григорян: Азербайджан и Армения до конца 2023 года могут подписать соглашение о мире

Достигли определенного прогресса в вопросе делимитации границы в Кишиневе, не можем сказать, что вопрос окончательно решен, но мы продвигаемся вперед.

Достигли определенного прогресса в вопросе делимитации границы в Кишиневе, не можем сказать, что вопрос окончательно решен, но мы продвигаемся вперед.

Как передает Report со ссылкой на news.am, об этом в эфире Общественного телевидения заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Между Арменией и Азербайджаном ведутся очень интенсивные переговоры. Если эта интенсивность сохранится и будет сильное содействие международного сообщества, то есть возможность до конца года подписать соглашение о мире. Мы настроены по возможности быстро подписать соглашение", - сказал Григорян.

По его словам, Ереван положительно оценивает встречу 1 июня в Кишиневе президента Азербайджана и премьера Армении.

"Это хорошая возможность, чтобы продвинуть вперед повестку мира. Содействие международного сообщества этой повестке очень важно", - подчеркнул секретарь Совета безопасности.