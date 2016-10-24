Архиепископ скончался в Тбилиси во время визита Папы Римского в Грузию

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Халдейский архиепископ Ханна Зора скончался в гостинице Holiday Inn в Тбилиси во время визита Папы Римского в Грузию.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, священнослужитель скончался в Тбилиси днём 2-го октября в своём гостиничном номере.

Он находился в грузинской столице вместе с Патриархом Халдейской Церкви Мар Луисом Сако и членами Священного Синода Халдейской Католической Церкви, которые прибыли в Тбилиси для встречи с Папой Римским Франциском.

Тело архиерея обнаружила уборщица.

В гостинице подтвердили кончину Халдейского архиепископа и отметили, что скончался он из-за ухудшения здоровья.

"Гость был довольно пожилым. От представителей их группы мы получили информацию, что он болел, и обсуждался вопрос о том, поедет ли он в Грузию, но он все же принял решение отправиться. Этот печальный факт произошел из-за ухудшения здоровья", - заявила ассистент генерального менеджера гостиницы Holiday Inn Елена Мачавариани.

По факту возбуждено уголовное дело, следствие ведется по статье 115 УК Грузии (доведение до самоубийства).

Архиепископ Ханна Зора родился в Ираке 15 марта 1939 года, рукоположен в сан священника 10 июня 1962 года, возведён в сан епископа иранской епархии в г. Ахвазе в 1974 году, покинул Иран в 1987 году и был назначен главой духовной миссии в Канаде в 1987 году.