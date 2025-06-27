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Архиепископ Ширакской епархии АПЦ Микаель прибыл в СК Армении

Архиепископ Ширакской епархии АПЦ Микаель прибыл в СК Армении Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ (АПЦ) Микаель Аджапахян прибыл в здание Следственного комитета Армении в Ереване, где уже принято решение о его задержании.
В регионе
27 июня 2025 г. 18:05
Архиепископ Ширакской епархии АПЦ Микаель прибыл в СК Армении

Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ (АПЦ) Микаель Аджапахян прибыл в здание Следственного комитета Армении в Ереване, где уже принято решение о его задержании.

Как передает Report, местные новостные порталы ведут трансляцию с места событий.

Архиепископ прибыл сюда из Первопрестольного Эчмиадзина, где силовики пытались задержать его еще утром из-за обвинений в публичном призыве свергнуть конституционный строй.

Спецназ Службы национальной безопасности Армении сразу провел архиепископа внутрь здания СК. Вся улица у здания и прилегающие дворы оцеплены полицией.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda arxiyepiskop Mikael Acapaxyan İstintaq Komitəsinə gəlib və saxlanılıb

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