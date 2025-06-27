Архиепископ Ширакской епархии АПЦ Микаель прибыл в СК Армении

Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ (АПЦ) Микаель Аджапахян прибыл в здание Следственного комитета Армении в Ереване, где уже принято решение о его задержании.

Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ (АПЦ) Микаель Аджапахян прибыл в здание Следственного комитета Армении в Ереване, где уже принято решение о его задержании.

Как передает Report , местные новостные порталы ведут трансляцию с места событий.

Архиепископ прибыл сюда из Первопрестольного Эчмиадзина, где силовики пытались задержать его еще утром из-за обвинений в публичном призыве свергнуть конституционный строй.

Спецназ Службы национальной безопасности Армении сразу провел архиепископа внутрь здания СК. Вся улица у здания и прилегающие дворы оцеплены полицией.