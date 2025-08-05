Архиепископ Галстанян подал в суд на депутата от партии "Гражданский договор"

Арестованный архиепископ Баграт Галстанян подал в суд на депутата парламента Армении от правящей фракции "Гражданский договор" Вагаршака Акопяна.

Арестованный архиепископ Баграт Галстанян подал в суд на депутата парламента Армении от правящей фракции "Гражданский договор" Вагаршака Акопяна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, сведения об этом указаны на сайте судебной информации datalex.am.

Галстанян требует от депутата 3 млн драмов ($7,5 тыс.) за клевету и оскорбления.

Ранее защита Галстаняна подала в суд на министра здравоохранения Анаит Аванесян, главу аппарата премьера Араика Арутюняна, министра территориального управления и инфраструктур Давида Худатяна, ведущего Общественного телевидения Петроса Казаряна, депутатов "Гражданского договора" Асмик Акопян, Ваагна Алексаняна, а также еще пятерых общественных и политических деятелей за публичные оскорбления и клевету.