Архиепископ Баграт Галстанян отправился в Иран с частным визитом

Лидер армянского реваншистского движения, архиепископ Баграт Галстанян отбыл с частным визитом в Иран.

Лидер армянского реваншистского движения, архиепископ Баграт Галстанян отбыл с частным визитом в Иран.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Отмечается, что информация о визите держалась в секрете, о нем даже не знал политический совет движения.

Согласно источнику, в ближайшие два дня он проведет встречи с высокопоставленными чиновниками и священнослужителями Ирана.

Он уже встретился с главой Тегеранской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископом Сепухом Саркисяном. Сегодня вечером Галстанян встретится с представителями армянской общины Ирана.