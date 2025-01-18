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Архиепископ Баграт Галстанян отправился в Иран с частным визитом

Архиепископ Баграт Галстанян отправился в Иран с частным визитом Лидер армянского реваншистского движения, архиепископ Баграт Галстанян отбыл с частным визитом в Иран.
В регионе
18 января 2025 г. 16:41
Архиепископ Баграт Галстанян отправился в Иран с частным визитом

Лидер армянского реваншистского движения, архиепископ Баграт Галстанян отбыл с частным визитом в Иран.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Отмечается, что информация о визите держалась в секрете, о нем даже не знал политический совет движения.

Согласно источнику, в ближайшие два дня он проведет встречи с высокопоставленными чиновниками и священнослужителями Ирана.

Он уже встретился с главой Тегеранской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископом Сепухом Саркисяном. Сегодня вечером Галстанян встретится с представителями армянской общины Ирана.

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Версия на английском языке Archbishop Bagrat Galstanyan leaves for Iran on private visit
Версия на азербайджанском языке Arxiyepiskop Baqrat Qalstanyan İrana səfərə gedib

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