Архиепископ Баграт: Армения и Россия нуждаются в новом и глубоком диалоге

Армяно-российские отношения сегодня в значительной степени испорчены, и странам нужен качественно новый и глубокий диалог.

Армяно-российские отношения сегодня в значительной степени испорчены, и странам нужен качественно новый и глубокий диалог.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сказал лидер протестного движения "Тавуш во имя Родины" архиепископ Баграт Галстанян в интервью международным СМИ.

По его словам, этот диалог должен основываться на уже существующих соглашениях.

"Конечно, к российской стороне есть множество вопросов, но существуют правовые и договорные отношения, которые нуждаются в нормализации. Наши отношения нуждаются в чрезвычайно глубоком диалоге и взаимопонимании. На данном этапе мы находимся в состоянии отсутствия этих отношений. Проблем много, но мы должны быть готовы решать все эти вопросы на уровне взаимопонимания и диалога", - отметил он.

С точки зрения архиепископа, Армения должна стать надежным, предсказуемым партнером как для России, так и для других стран. Ни в коем случае нельзя развивать отношения с одной страной в противовес отношениям с другим государством.