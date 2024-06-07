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Архиепископ Баграт: Армения и Россия нуждаются в новом и глубоком диалоге

Архиепископ Баграт: Армения и Россия нуждаются в новом и глубоком диалоге Армяно-российские отношения сегодня в значительной степени испорчены, и странам нужен качественно новый и глубокий диалог.
В регионе
7 июня 2024 г. 17:26
Архиепископ Баграт: Армения и Россия нуждаются в новом и глубоком диалоге

Армяно-российские отношения сегодня в значительной степени испорчены, и странам нужен качественно новый и глубокий диалог.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сказал лидер протестного движения "Тавуш во имя Родины" архиепископ Баграт Галстанян в интервью международным СМИ.

По его словам, этот диалог должен основываться на уже существующих соглашениях.

"Конечно, к российской стороне есть множество вопросов, но существуют правовые и договорные отношения, которые нуждаются в нормализации. Наши отношения нуждаются в чрезвычайно глубоком диалоге и взаимопонимании. На данном этапе мы находимся в состоянии отсутствия этих отношений. Проблем много, но мы должны быть готовы решать все эти вопросы на уровне взаимопонимания и диалога", - отметил он.

С точки зрения архиепископа, Армения должна стать надежным, предсказуемым партнером как для России, так и для других стран. Ни в коем случае нельзя развивать отношения с одной страной в противовес отношениям с другим государством.

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Версия на английском языке Archbishop Bagrat: Armenia and Russia need new and comprehensive dialogue
Версия на азербайджанском языке Keşiş Baqrat: Rusiya ilə münasibətlərin yoxluğu vəziyyətindəyik, problemlər çoxdur

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