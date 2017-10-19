Аргентинский бизнесмен армянского происхождения подал в суд на председателя партии из-за долга в 1800 долларов

19 октября, 2017 20:08

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Аргентинский бизнесмен армянского происхождения Эдуардо Эрнекян подал в суд на лидера партии "Армянское возрождение" Артура Багдасаряна. Как сообщает Report, Эрнекян является владельцем национальной почтовой службы Армении "Айпост" . Почтовая служба требует от политической партии выплатить долг, который составляет приблизительно 1800 долларов. Суд постановил, что политическая партия "Армянское возражение" должна оплатить свой долг компании Эрнекяна. Согласно информации, 82-летний Э.Эрнекян удостоен звания "Национального героя" Армении. Отметим, что партия "Армянское возрождение" была учреждена в 1998 году.