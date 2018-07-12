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    Аргентина призвала Россию задержать приехавшего к Путину советника Хаменеи

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Федеральный судья Аргентины Родольфо Каникоба Корраль направил в Россию запрос на арест Али Акбара Велаяти, советника иранского лидера Али Хаменеи по иностранным делам, сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ. 

    Корраль отвечает за расследование теракта в еврейском центре в Буэнос-Айресе в 1994 году.

    Велаяти является одним из основных подозреваемых в организации теракта, в котором погибли 85 человек и еще 300 были ранены.

    В 2016 году Аргентина уже пыталась добиться ареста Велаяти во время его поездки в Сингапур и Малайзию, однако безуспешно.

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