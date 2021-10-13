ARETI предложила президенту Туркменистана разрабатывать туркменский шельф Каспия

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял президента Международной группы компаний «ARETI» Игоря Макарова.
Как сообщает Report, выразив признательность за уделённое для встречи время, бизнесмен поздравил главу государства и весь туркменский народ с 30-летием независимости Туркменистана, пожелав крепкого здоровья, неиссякаемых сил и больших успехов во всех начинаниях. Поблагодарив Президента Гурбангулы Бердымухамедова за оказываемую поддержку в упрочении деловых связей, а также за возможность принимать участие в реализации крупных инвестиционных проектов в различных отраслях, Игорь Макаров высоко оценил прогрессивные преобразования, осуществляемые в современную эпоху в национальном топливно-энергетическом комплексе.
Приветствуя руководителя ведущей компании и поблагодарив за поздравления и добрые пожелания, Президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что Туркменистан, неизменно воплощая в жизнь политику «открытых дверей», выступает за укрепление долгосрочного и плодотворного сотрудничества с заинтересованными бизнес-кругами мира. Осуществляемые масштабные программы, ориентированные на индустриализацию и цифровизацию национальной экономики, поступательный научно-технологический прогресс, а также крупные инфраструктурные проекты, имеющие региональное и международное значение, обуславливают широкие возможности для расширения многолетнего взаимодействия с давним и надёжным партнёром МГК «ARETI», сказал глава государства.
Главной темой обсуждения стали перспективы сотрудничества с учётом имеющегося потенциала и планов его реализации в контексте приоритетов социально-экономического развития страны, прежде всего, в ТЭК, в области строительства и в транспортном секторе.
Как подчеркнул руководитель «ARETI», Туркменистан, обладающий колоссальными природными запасами, сегодня пользуется большим авторитетом в мире как производитель энергоресурсов. В этой связи особое внимание было уделено таким ключевым аспектам энергетической стратегии нашей страны, как диверсификация поставок энергоресурсов на мировые рынки, наращивание мощностей добывающего и перерабатывающего сегмента, развитие газо- и нефтехимической индустрии.
В ходе встречи бизнесмен отчитался о ведущейся работе в рамках заключённых контрактов, в том числе о продвижении проектов, реализация которых доверена «ARETI». Высказав готовность компании к расширению сфер взаимодействия, Игорь Макаров представил на рассмотрение Президента Гурбангулы Бердымухамедова новые предложения по разработке туркменского шельфа Каспия.
Интерес к данному проекту обусловлен прежде всего колоссальным потенциалом Туркменистана и созданным благоприятным инвестиционным климатом, наличием соответствующей правовой базы. Всё это позволяет эффективно вкладывать крупные средства в разработку нефтяных и газовых месторождений, в строительство инфраструктурных объектов.
Отметив конструктивный подход холдинга к вопросам укрепления взаимовыгодных деловых связей, глава государства подчеркнул, что основным требованием, предъявляемым к компаниям-подрядчикам, является применение новейших технологических решений и передовых научных разработок при реализации любого проекта, а также соблюдение норм экологической безопасности. В данном контексте лидер нации дал бизнесмену ряд поручений, связанных с претворением в жизнь совместных проектов.
В завершение встречи руководитель «ARETI», подтвердив готовность возглавляемого холдинга и впредь принимать активное участие в успешно осуществляемых в стране масштабных преобразовательных программах в различных сферах, заверил Президента Гурбангулы Бердымухамедова в том, что компания приложит все усилия для успешного продвижения плодотворного сотрудничества, будет и впредь самым ответственным образом подходить к выполнению взятых на себя партнёрских обязательств.