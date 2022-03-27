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Арестович: Захвата Киева, Харькова, Одессы российскими войсками не будет

Арестович: Захвата Киева, Харькова, Одессы российскими войсками не будет Российские войска сконцентрировались на "освобождении Донбасса". Они захватывать Киев, Харьков и Одессу не будут.
В регионе
27 марта 2022 г. 06:16
Арестович: Захвата Киева, Харькова, Одессы российскими войсками не будет

Российские войска сконцентрировались на "освобождении Донбасса". Они захватывать Киев, Харьков и Одессу не будут.

Как передает Report, об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, в России поняли, что взять большие города у них не получится, поэтому они сконцентрируют свое внимание на Донбассе.

"Россия в течении недели-двух выведет войска с Киевской и Харьковской областей и перебросит их на Донбасс. Они поняли, что не получится взять большие города, объявили о завершении первой фазы "спецоперации" и началу второй - "освобождение Донбасса", - отметил Арестович.

При этом он указал, что российские ВС не будут захватывать Киев, Харьков и Одессу.

"У них теперь три задачи: окружить наши войска в зоне ООС, полностью оккупировать Мариуполь и удержать Юг. Если они Херсон потеряют, то обрушится вся их Мариупольская оккупация. И это все. Захвата Киева, Харькова, Одессы не будет", - подытожил советник главы ОП.

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