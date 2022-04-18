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Арестович: "Вторая фаза" войны России против Украины началась

Арестович: "Вторая фаза" войны России против Украины началась Та самая "вторая фаза" войны России против Украины, о которой так долго кричали, официально началась.
В регионе
18 апреля 2022 г. 03:51
Арестович: Вторая фаза войны России против Украины началась

Та самая "вторая фаза" войны России против Украины, о которой так долго кричали, официально началась.

Как передает Report, об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович в своем Telegram-канале.

"Мы не будем ждать пока они начнут двигаться, мы уже начали двигаться", - отметил он, назвав тактику украинских воинов "активной обороной".

По его словам, западные эксперты начали говорить о том, что ВСУ смогли оказать помощь защитникам Мариуполя, в результате очень рискованных ночных вылазок. Теперь бои идут и в нескольких километрах от "Азовстали".

"Многие думали, что мы будем сидеть сложа руки, терпеть на голову удары, а потом худо-бедно отбиваться. Такой войны нет уже, все", - сказал Арестович. Он плдчеркнул, что у украинских военных “есть определенные успехи в направлении Херсона".

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