Арестович: Волноваху отвоевали, Мариуполь отбивается, Бердянск временно захвачен

Вооруженные силы Украины выбили из Волновахи в Донецкой области российские войска, пытавшиеся занять населенный пункт днем. Мариуполь продолжает держать оборону от захватчиков, а Бердянск в Запорожской области временно перешел под контроль врага.

Вооруженные силы Украины выбили из Волновахи в Донецкой области российские войска, пытавшиеся занять населенный пункт днем. Мариуполь продолжает держать оборону от захватчиков, а Бердянск в Запорожской области временно перешел под контроль врага.

Как передает Report, об этом на брифинге заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Волноваху занял противник сегодня (вчера - ред.), сосредоточил усилия на месте основного удара, но благодаря контратаке Вооруженных Сил Украины Волноваху отбили. И там находятся сейчас наши войска. Они локализуют проблемы, которые южнее Волновахи. Мариуполь держится, никаких проблем", - рассказал он.

Разъяснили и ситуацию с переходом города Бердянска в Запорожской области под контроль российских войск.

"Бердянск занят противником, там не было наших войск. Город взяла группировка, которая шла из Мелитополя на Мариуполь. Сейчас они там", - отметил Арестович.