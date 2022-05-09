Арестович: В Украине прямо сейчас происходят четыре новые Бучи

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович отметил, что в Украине происходят еще "четыре Бучи". Он заявил, что две - на запорожском направлении, две - на херсонском.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович отметил, что в Украине происходят еще "четыре Бучи". Он заявил, что две - на запорожском направлении, две - на херсонском.

Как передает Report, об этом Арестович сообщил в эфире израильского телеканала Channel 9 .

"Пока тема стоит о выживании украинского народа, потому что российская армия здесь занимается чистым геноцидом. И, между прочим, международный суд ООН рассматривает это дело именно как геноцид России против Украины - так дело называется, а не как-нибудь иначе", - сказал советник главы Офиса президента.

По его словам, прямо сейчас у нас четыре новые Бучи: две - на запорожском направлении, две - на херсонском

"Массовые изнасилования, убийства детей, стариков, расстрелы мирных жителей и т.д. О каком "братстве" мы можем пока говорить? Даже если и будет восстановление отношений - все-таки мы являемся соседями – это очень отдаленная история. А сейчас наша задача - выжить", - подытожил Арестович.