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Арестович: В июне-июле Украина пойдет в наступление

Арестович: В июне-июле Украина пойдет в наступление Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что вскоре Украина получит мощное оружие от Запада, а впоследствии начнет активные наступательные действия для освобождения территории Украины.
В регионе
28 апреля 2022 г. 00:15
Арестович: В июне-июле Украина пойдет в наступление

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что вскоре Украина получит мощное оружие от Запада, а впоследствии начнет активные наступательные действия для освобождения территории Украины.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

"До конца мая-начала июня западное оружие поступит в товарном количестве, способном изменить соотношение сил и средств на конкретном участке фронта, а может быть на двух или трех. Я думаю, что к середине июня мы получим боеспособные части, вооруженные этим западным оружием, готовые переходить в наступление", - сказал Арестович.

Также советник руководителя ОП Украины отметил, как события будут развиваться дальше.

"Вторая половина июня, а скорее всего июль - это ожесточенные бои. Но уже украинская армия пойдет в наступление. Российская армия это понимает, они погонят срочников, которых начали призывать с апреля. И этих ребят, которые прошли двухмесячные или одномесячные учения, на старой ржавой технике, которую как-то удастся восстановить, радостно бросят под мясорубку западного оружия и злых украинских военных", - подчеркнул Алексей Арестович.

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Версия на азербайджанском языке Arestoviç: "Ukrayna ordusu iyun-iyulda hücuma keçəcək"

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