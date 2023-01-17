Арестович уходит из Офиса президента после скандального заявления о ракете

Внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление об увольнении. Это произошло после его заявления об ударившей по дому в Днепре ракете, что вызвало широкий резонанс.

Внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление об увольнении. Это произошло после его заявления об ударившей по дому в Днепре ракете, что вызвало широкий резонанс.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Арестовича.

"Написал заявление об уходе. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, следовательно, в отставку", - написал он.

Арестович вечером 14 января заявил, что часть дома в городе обрушилась из-за падения на него сбитой украинскими ПВО ракеты. После этого он подвергся резкой критике со стороны украинской общественности.