Арестович сообщил о деталях успешной спецоперации ВСУ в Мариуполе

Полк "Азов" в Мариуполе, окруженном российскими войсками, получил подкрепление благодаря "сложному и рискованному маневру" 36-й бригады морской пехоты.

Полк "Азов" в Мариуполе, окруженном российскими войсками, получил подкрепление благодаря "сложному и рискованному маневру" 36-й бригады морской пехоты.

Об этом Report сообщает об этом советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил на своей странице в Facebook.

В результате спецоперации "Азов" получил существенное подкрепление, 36-я бригада избежала разгрома по частям и получила дополнительные серьезные возможности, защитники Мариуполя теперь уже совместно укрепили свой район обороны, отметил он.

"Вот что бывает, когда офицеры не теряют голову, а твердо сохраняют управление войсками. Давайте и мы не терять. Армия знает, что делает", - написал он.

Вечером 11 апреля российские военные сбросили на Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения. Как сообщил лидер "Азова" Андрей Билецкий, армия РФ применила химическое оружие над заводом "Азовсталь", который удерживают бойцы полка. В Минобороны эту информацию проверяют.