Арестович сказал, сколько российских военных находится вокруг Киева

Вокруг украинской столицы сегодня находится порядка 12 тысяч российских военнослужащих, однако эта цифра может быть и меньше.

Вокруг украинской столицы сегодня находится порядка 12 тысяч российских военнослужащих, однако эта цифра может быть и меньше.

Как передает Report, об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Может даже меньше... очень мало", - сказал он.

На уточняющий вопрос, "как они собираются брать Киев", Арестович ответил:

"Они такие загадочные люди. Держатся плана, будут его держаться, даже если 12 человек останется. Все равно будут рады, что наступают на Киев, до последнего солдата".

Он добавил, что из этих 12 тысяч 3 - окружены, а еще 4 - отсечены и "находятся в неприятном месте".