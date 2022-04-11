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Арестович: С вариантом захвата Донбасса украинский народ не смирится

Арестович: С вариантом захвата Донбасса украинский народ не смирится Мирный договор на этих условиях не будет подписан, будет продолжаться война
В регионе
11 апреля 2022 г. 09:38
Арестович: С вариантом захвата Донбасса украинский народ не смирится

Украина в случае перехода территории Донбасса под контроль России будет воевать за него до конца, что повлечет огромные человеческие жертвы и потери для экономики.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

По его словам, с вариантом захвата Донбасса не смирится ни украинский народ, ни армия, ни президент.

"Мирный договор на этих условиях не будет подписан, будет продолжаться война. Только война на тех условиях, что нам идет вооружение, а России брать его неоткуда. И это преимущество очень долгое, мы его будем реализовывать. Постепенно, медленно вытягивать на себя. Это будет очень много крови с нашей стороны, дополнительных усилий, грандиозные проблемы для экономики... И мы постепенно, по миллиметру, с кровью и крошащимися зубами будем вытягивать это преимущество, будем уничтожать, уничтожать и уничтожать. Пока не уничтожим всех, кто пришел на эту землю", - спрогнозировал он.

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