Арестович: Российским войскам скорее всего удастся захватить Славянск и Святогорск

Предстоящая неделя для Украины будет крайне тяжелой.

Предстоящая неделя для Украины будет крайне тяжелой.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его данным, российские войска продвигаются в направлении трассы Бахмут - Лисичанск, захват которой позволит им заблокировать группировку Вооруженных сил Украины в Луганской области.

"Продвигаются там. Нам не удается их остановить. Они идут медленно, но идут. И есть нехилая вероятность, что они ее перережут. Если сейчас закроют "котелок", то получится второй Мариуполь", - сказал Арестович, добавив, что от Изюма до Попасной сосредоточена половина российских войск в Украине, это порядка 35-40 тысяч.

Также он подчеркнул, что Славянск уже через неделю может быть взят в осаду, а Лиманской группировке противника скорее всего удастся захватить Святогорск.

"Уже вплотную приближается осада Славянска. А наши войска севернее Северского Донца будут либо разгромлены, либо отойдут на южный берег", - отметил советник главы ОП.