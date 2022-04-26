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Арестович: Российские войска начали наступление на всех участках линии фронта в Украине

Арестович: Российские войска начали наступление на всех участках линии фронта в Украине Российские войска начали наступление на всех участках линии фронта в Украине. Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
В регионе
26 апреля 2022 г. 11:05
Арестович: Российские войска начали наступление на всех участках линии фронта в Украине

Российские войска начали наступление на всех участках линии фронта в Украине. Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Я начинаю думать, может действительно Христо Грозев (журналист-расследователь, - ред.) прав, Владимир Владимирович [Путин] решил лично руководить всеми операциями? По глобусу... С военной точки зрения это величайшая глупость, но они реально пытаются везде наступать. Ну ладно", - сказал Арестович в интервью Марку Фейгину.

Арестович уточнил, что наступательные действия фиксируются не только на Донбассе, но и в Херсонской области в направлении Кривого Рога.

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