Арестович: РФ применила в Украине 97 тактических групп, из них 15 уничтожено полностью

Россия применила в Украине 97 тактических групп, из которых 15 были уничтожены полностью, еще 18 потеряли боеспособность.

Россия применила в Украине 97 тактических групп, из которых 15 были уничтожены полностью, еще 18 потеряли боеспособность.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга в Медиа-центре Украины.

"Мы видим существенное истощение врага. Россия применила 97 тактических групп - более 130 тыс. человек, в целом около 200 тыс. Из них 15 уничтожены полностью, 18 небоеспособны. Где-то 60 тыс. связаны боями. 10 тыс. находятся в резерве и их перебрасывают на те направления, которые оккупантам кажутся более перспективными - юг и восток", - сказал Арестович.

По его словам, в течение суток существенных изменений в позициях противника и ВС Украины не произошло. Оккупанты пытаются оцепить украинские войска в зоне ООС со стороны Изюма и отсечь Мариуполь.

"Что касается Киева, Харькова, Чернигова и Сум, то там вообще ни о каком наступлении речь не идет и без существенного подвоза резервов, которые негде взять, передвижение на Киев, Харьков, Чернигов, Сумы невозможно.

В то же время оккупанты стараются сознательно бомбить жилые кварталы.

"В среднем одну из четырех ракет сбивает наше ПВО, одна попадает в цель оккупанта, одна попадает в гражданские кварталы. Глядя на статистку попаданий, мы понимаем, что Сумы, Харьков, Чернигов враг бомбил специально, зная, что цель – жилые кварталы. Что касается Киева, пока этого не наблюдается. Скорее всего, в случае со столицей, это неправильная наводка. В западной части Украины враг бил прицельно по жилым кварталам", – отметил советник главы Офиса президента.