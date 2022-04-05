Арестович озвучил новые сроки окончания войны в Украине

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович озвучил новые сроки окончания войны. Также он рассказал, вернутся ли оккупанты на позиции вблизи Киева и смогут ли они захватить Харьков.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович озвучил новые сроки окончания войны. Также он рассказал, вернутся ли оккупанты на позиции вблизи Киева и смогут ли они захватить Харьков.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом он сообщил в эфире национального марафона.

"Конец апреля - начало мая они не смогут наступать. Даже если останутся на нашей территории, селяне быстро им покажут, как это - стоять на месте в стране, которая тебя ненавидит", - Арестович поделился предположениями относительно того, когда закончится война.

Он также предположил, что россияне вряд ли вернутся на позиции вблизи Киева.

"Они не собираются возвращаться, никто на войне, даже русские, не сдают оборонительные позиции для того, чтобы их снова брать. Проще удерживать на месте. Во-вторых, для того, чтобы их взять, надо группировку даже больше, чем они применили изначально. А где его взять, нет, они уже последние резервы тянут. Они сосредоточивают силы на востоке", - сказал Арестович.

Он подтвердил, что с востока украинские войска ждут наступления, однако в его успех он тоже не верит, ведь попытки наступления уже несколько раз откладывали.

"Никакой Харьков никто не возьмет, это тактически невозможно. На юге Изюма они сосредоточили огромное количество войск. Никто сейчас не может сказать, когда они начнут, но они трижды уже переносили, видимо, будут еще переносить", - подытожил Арестович.

Что касается ситуации в Мариуполе, то, по его словам, сейчас там наблюдается определенное затишье.

"Есть определенное затишье, но это не то, что прекратили стрелять, это значит, что враг истощился. Наши защитники его истощили, и они нуждаются в паузе на пополнение своих сил, чтобы снова пойти в атаку на наши позиции. И то, что они перебросили часть подразделений 5-й армии, которая на Дальнем Востоке находится, является последним резервом российских войск", - сообщил советник руководителя ОП.