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Арестович о ходе переговоров: Россия сокращает требования

Арестович о ходе переговоров: Россия сокращает требования Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал детали переговоров между Украиной и РФ.
В регионе
4 марта 2022 г. 13:47
Арестович о ходе переговоров: Россия сокращает требования

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал детали переговоров между Украиной и РФ.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом шла речь во время телемарафона.

По словам Арестовича, россияне постепенно снижают требования.

"Они прекратили разговаривать о денацификации и так далее. И заговорили о... о внеблоковом статусе даже не очень педалировали эту тему. Речь шла о недопущении размещения в Украине отдельных видов наступательного оружия", - сказал он.

В то же время он отметил, что это уменьшение требований показывает, что РФ понимает: достичь поставленных ими политических целей военным путем не удается.

Советник главы ОПУ напомнил о единственной договоренности, которой удалось достичь во время вчерашних переговоров.

"Возникла теоретическая договоренность, согласие сторон, относительно оказания гуманитарной помощи либо гуманитарных коридоров окруженным городам в Украине, городам, страдающим от русского нашествия", - сказал он и добавил, что эта договоренность будет поддержана международным сообществом.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что у Росси такие запросы на переговорах с Украиной:

  • внеблоковый статус Украины, закрепленный на уровне парламента с проведением референдума;
  • признание Украиной ОРДЛО, которое Россия называет "ЛДНР", в административных рамках Донецкой и Луганской областей;
  • денацификация;
  • Крым, возвращения которого требует Украина, вынести в будущем соглашении за скобки.
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Версия на английском языке Arestovich talks on course of negotiations: Russia reducing demands

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