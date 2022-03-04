Арестович о ходе переговоров: Россия сокращает требования

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал детали переговоров между Украиной и РФ.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом шла речь во время телемарафона.
По словам Арестовича, россияне постепенно снижают требования.
"Они прекратили разговаривать о денацификации и так далее. И заговорили о... о внеблоковом статусе даже не очень педалировали эту тему. Речь шла о недопущении размещения в Украине отдельных видов наступательного оружия", - сказал он.
В то же время он отметил, что это уменьшение требований показывает, что РФ понимает: достичь поставленных ими политических целей военным путем не удается.
Советник главы ОПУ напомнил о единственной договоренности, которой удалось достичь во время вчерашних переговоров.
"Возникла теоретическая договоренность, согласие сторон, относительно оказания гуманитарной помощи либо гуманитарных коридоров окруженным городам в Украине, городам, страдающим от русского нашествия", - сказал он и добавил, что эта договоренность будет поддержана международным сообществом.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что у Росси такие запросы на переговорах с Украиной:
- внеблоковый статус Украины, закрепленный на уровне парламента с проведением референдума;
- признание Украиной ОРДЛО, которое Россия называет "ЛДНР", в административных рамках Донецкой и Луганской областей;
- денацификация;
- Крым, возвращения которого требует Украина, вынести в будущем соглашении за скобки.