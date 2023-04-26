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Арестович: азербайджанское руководство снова демонстрирует блестящий уровень игры

Арестович: азербайджанское руководство снова демонстрирует блестящий уровень игры Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал установку Азербайджаном пограничный пункта пропуска на границе с Арменией, в начале дороги Лачын-Ханкенди.
В регионе
26 апреля 2023 г. 23:55
Арестович: азербайджанское руководство снова демонстрирует блестящий уровень игры

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал установку Азербайджаном погранично-пропускного пункта на границе с Арменией, в начале дороги Лачын-Ханкенди.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице чиновника в Facebook.

Он напомнил, что пару дней назад Азербайджан взял под контроль Лачинский коридор, единственную транспортную артерию, связывающую Карабахский экономический район страны с Арменией.

По его словам, два с половиной года назад после заключения мирного соглашения он говорил азербайджанцам, что "это только начало. Все ваше будет. Для решения задач, которые перед вами стоят, понадобиться лет пять и эти пять лет уже спланированы".

"Сегодня азербайджанское руководство снова демонстрирует блестящий уровень игры в долгую. Можно только позавидовать", - констатировал Алексей Арестович.

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Версия на азербайджанском языке Aleksey Arestoviç: “Azərbaycan rəhbərliyi bir daha parlaq səviyyəli uzunmüddətli oyun nümayiş etdirir”

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