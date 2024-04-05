Арестованы выдававшие поддельные бумаги о безопасности новостроек в Ереване

Арестованы несколько служащих Инспекционного органа по градостроительной, технической и пожарной безопасности Армении.

Арестованы несколько служащих Инспекционного органа по градостроительной, технической и пожарной безопасности Армении.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает Антикоррупционный комитет.

Сообщается, что руководители двух подразделений инспекции, А. С. и К. К., а также четверо их коллег выдавали положительные заключения о соблюдении строительных норм. За эти действия в октябре-ноябре 2023 года они получили от застройщиков разные суммы (от 50 тыс. до 3 млн драмов).

В частности, за одно такое заключение, для новостройки в центре Еревана, они получили 7 тыс. долларов, при том, что на объекте был допущен ряд отклонений от норм. Всего они получили от застройщиков 8,8 тыс. доллара и 5 млн драмов (12,3 тыс. доллара).

Всем шестерым сотрудникам предъявлено обвинение, четверо арестованы. Дело направлено в суд.