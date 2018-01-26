Арестованы водители сгоревшего в Казахстане автобуса

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Суд Казахстана арестовал водителей сгоревшего в Актюбинской области автобуса.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в отношении водителей избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.

Ранее прокуратура Актюбинской области сообщила о задержании троих водителей автобуса, который сгорел на трассе Самара-Шымкент.

Напомним, что утром 18 января в Актюбинской области Казахстана в результате возгорания автобуса погибли 52 гражданина Узбекистана. Всего в автобусе находилось 57 человек, пятерым, в том числе двум водителям из Казахстана, удалось выжить. Они получили легкие ожоги.

Министерство инвестиций и развития Казахстана распространило сообщение, в котором отмечается, что владельцем автобуса является Ордухан Мехтиев Сабироглы.

"Автобус Kassbohrer Setra Х 335 РСМ, год выпуска: 1989 года, вместимость 59 человек. Владелец Мехтиев Ордухан Сабироглы. В перечне регулярных маршрутов отсутствует. Лицензию на нерегулярные пассажирские перевозки не получал", - сказано в сообщении министерства.