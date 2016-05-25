В Армении телохранители министра арестованы за избиение сына бизнесмена

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В результате драки арестованы 4 телохранителя министра транспорта и связи Армении Гагика Бегларяна и двое других человек. Об этом передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Сообщается, что, несмотря на попытки правоохранителей скрыть случившееся, информацию официально подтвердили в отделе по связям с общественностью Генпрокуратуры.

Заведено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, соврешенное в отношении двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет".

Как сообщают армянские СМИ, получить информацию об инциденте от пресс-секретаря Бегларяна не удалось, так как он не отвечает на телефонные звонки.

По информации, около 2,5 месяца назад в прессе появилась публикация о том, что телохранители Гагика Бегларяна избили сына владельца ресторанного комплекса "Венецианская палата", занимающегося бизнесом 25-летнего Сергея Абовяна, у которого несколько знаменитых магазинов "Goodlife", "Gallery of Brands". Спор возник из-за неуступления дороги автомобилю, перерос в горячую драку, Абовян получил множество телесных повреждений, однако не обратился в больницу и случай не был зафиксирован правоохранительными органами.