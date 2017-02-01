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    Арестованы супруги, незаконно продавшие оружие в Иран и Ливию

    У них есть фотография вместе с бывшим президентом Ирана Махмудом Ахмединежадом

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Итальянская полиция задержала Марио Ди Лева и его супругу Анну Марию, незаконно продавших оружие в Иран и Ливию.

    Как сообщает Report со ссылкой на İHA, в отношении супругов выдвинуто обвинение "незаконная продажа оружия странам, в отношении которых применено эмбарго на поставки оружия". 

    В контрабанде также участвовали три принадлежащих Италии и один принадлежащий Ливии вертолета, которыми пользовались при продаже ракет.

    Предполагается также участие в этих незаконных действиях итальянского производителя "Societa Etaliana Elcotter".

    Отметим, что у супругов-контрабандистов есть фотография вместе с бывшим президентом Ирана Махмудом Ахмединежадом. 

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