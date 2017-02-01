Арестованы супруги, незаконно продавшие оружие в Иран и Ливию

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Итальянская полиция задержала Марио Ди Лева и его супругу Анну Марию, незаконно продавших оружие в Иран и Ливию.

Как сообщает Report со ссылкой на İHA, в отношении супругов выдвинуто обвинение "незаконная продажа оружия странам, в отношении которых применено эмбарго на поставки оружия".

В контрабанде также участвовали три принадлежащих Италии и один принадлежащий Ливии вертолета, которыми пользовались при продаже ракет.

Предполагается также участие в этих незаконных действиях итальянского производителя "Societa Etaliana Elcotter".

Отметим, что у супругов-контрабандистов есть фотография вместе с бывшим президентом Ирана Махмудом Ахмединежадом.