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    Арестованы руководитель и колумнист турецкой газеты Cümhuriyyet

    Проведены обыски в их домах

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Полиция Турции провела обыски в домах исполнительного директора газеты Cümhuriyyet Мурата Сабунчу, председателя правления Акына Аталая и колумниста Гюрая Оза. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Сümhiriyyet, М.Сабунчу и Г.Оз арестованы.

    Согласно информации, А.Аталай находится за границей, в его отношении также вынесено решение об аресте. 

    Отметим, что газета Cümhuriyyet издается ежедневно с 7 мая 1924 года. Название газете дал основатель Турецкой Республики - Мустафа Камал Ататюрк. 

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