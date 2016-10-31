Арестованы руководитель и колумнист турецкой газеты Cümhuriyyet

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Полиция Турции провела обыски в домах исполнительного директора газеты Cümhuriyyet Мурата Сабунчу, председателя правления Акына Аталая и колумниста Гюрая Оза.

Как сообщает Report со ссылкой на Сümhiriyyet, М.Сабунчу и Г.Оз арестованы.

Согласно информации, А.Аталай находится за границей, в его отношении также вынесено решение об аресте.

Отметим, что газета Cümhuriyyet издается ежедневно с 7 мая 1924 года. Название газете дал основатель Турецкой Республики - Мустафа Камал Ататюрк.