Арестованы экс-глава КНБ Казахстана и его заместитель

Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов и его зам Ануар Садыкулов, подозреваемые в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти, взяты под стражу.

Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов и его зам Ануар Садыкулов, подозреваемые в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти, взяты под стражу.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

КНБ 8 января сообщил о задержании бывшего председателя комитета Масимова по подозрению в государственной измене, а 13 января уточнил, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.

"В отношении Масимова К.К. и Садыкулова А.Т. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении Ергожина Д.Е. рассматривается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в ответе комитета на запрос агентства.