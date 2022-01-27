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Арестованы экс-глава КНБ Казахстана и его заместитель

Арестованы экс-глава КНБ Казахстана и его заместитель Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов и его зам Ануар Садыкулов, подозреваемые в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти, взяты под стражу.
В регионе
27 января 2022 г. 09:42
Арестованы экс-глава КНБ Казахстана и его заместитель
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Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов и его зам Ануар Садыкулов, подозреваемые в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти, взяты под стражу.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

КНБ 8 января сообщил о задержании бывшего председателя комитета Масимова по подозрению в государственной измене, а 13 января уточнил, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.

"В отношении Масимова К.К. и Садыкулова А.Т. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении Ергожина Д.Е. рассматривается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в ответе комитета на запрос агентства.

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Версия на английском языке Former head, deputy head of Kazakhstan's National Security Committee arrested

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