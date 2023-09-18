Арестованы два чиновника Минобороны Армении

Двое должностных лиц оборонного ведомства арестованы за незаконное оформление отсрочки от воинской службы в обмен на взятку и участия в учебных сборах.

Двое должностных лиц оборонного ведомства арестованы за незаконное оформление отсрочки от воинской службы в обмен на взятку и участия в учебных сборах.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Антикоррупционный комитет Армении.

Отмечается, что в первом случае А.Т. вместе с А.А. помог призывнику откосить от воинского призыва и получил взятку в размере 10 тыс. долларов, в другом случае они же помогли двум гражданам за сумму в 120 тыс. драмов (около 300 долларов) перенести сроки участия в учебных сборах.

Кроме того, А.Т. устроил, чтобы одному из его знакомых не пришло уведомление об участии в учебных сборах. Взамен он и еще четыре представителя оборонного ведомства получили бесплатный обед в ресторане этого гражданина.

В настоящее время А.Т. и А.А. арестованы. В отношении еще восьми фигурантов дело направлено в суд, они проходят по статьям за посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору и получения взятки в особо крупном размере.