Арестованы активы "Татнефти" в Украине

Арестовано имущество, счета и корпоративные права группы компаний российской "Татнефти" в Украине.

Арестовано имущество, счета и корпоративные права группы компаний российской "Татнефти" в Украине.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

В настоящее время арестованы 115 объектов недвижимого имущества: нефтебазы, АЗС, нежилые здания, земельные участки и 118 бензовозов и автомобилей. Стоимость имущества ориентировочно составляет более 2 млрд грн. Также арестованы корпоративные права и счета предприятий российской группы на сумму около 400 млн грн.

Активы будут переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В ГБР отмечают, что "Татнефть" поставляет нефтепродукты для нужд подразделений Минобороны России.