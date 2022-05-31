О нас

Арестованы активы "Татнефти" в Украине

Арестованы активы "Татнефти" в Украине Арестовано имущество, счета и корпоративные права группы компаний российской "Татнефти" в Украине.
В регионе
31 мая 2022 г. 17:42
Арестованы активы Татнефти в Украине

Арестовано имущество, счета и корпоративные права группы компаний российской "Татнефти" в Украине.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

В настоящее время арестованы 115 объектов недвижимого имущества: нефтебазы, АЗС, нежилые здания, земельные участки и 118 бензовозов и автомобилей. Стоимость имущества ориентировочно составляет более 2 млрд грн. Также арестованы корпоративные права и счета предприятий российской группы на сумму около 400 млн грн.

Активы будут переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В ГБР отмечают, что "Татнефть" поставляет нефтепродукты для нужд подразделений Минобороны России.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В США при стрельбе в начальной школе погибли 18 учеников и трое взрослых
ВидеоВ США при стрельбе в начальной школе погибли 18 учеников и трое взрослых
25 мая 2022 г. 03:33
Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Узбекистана
Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Узбекистана
24 мая 2022 г. 23:10
ЕС: Между Арменией и Азербайджаном должны быть реализованы трехсторонние соглашения
ЕС: Между Арменией и Азербайджаном должны быть реализованы трехсторонние соглашения
25 мая 2022 г. 00:24
В Баку велосипедист попал под колеса авто и получил серьезные травмы
В Баку велосипедист попал под колеса авто и получил серьезные травмы
24 мая 2022 г. 23:39
РФ обстреляла 39 населенных пунктов Донбасса, погибли 14 человек
РФ обстреляла 39 населенных пунктов Донбасса, погибли 14 человек
24 мая 2022 г. 23:46
МИД Франции призвал скорее принять новые санкции против России
МИД Франции призвал скорее принять новые санкции против России
24 мая 2022 г. 23:25
ФБР предотвратило попытку покушения на Джорджа Буша-младшего
ФБР предотвратило попытку покушения на Джорджа Буша-младшего
25 мая 2022 г. 00:14
Франция приветствует встречу лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе
Франция приветствует встречу лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе
24 мая 2022 г. 22:25
Канада приняла новый пакет военной помощи для Украины
Канада приняла новый пакет военной помощи для Украины
25 мая 2022 г. 00:49
Обнаружено лекарство, действующее на вирус обезьяньей оспы
Обнаружено лекарство, действующее на вирус обезьяньей оспы
25 мая 2022 г. 03:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi