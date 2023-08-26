Арестованный в Иране азербайджанский активист выпущен под залог в размере 16 тыс. долларов

12:23

Активист Национального движения Южного Азербайджана Исмаил Ахмади Бакрабад отпущен из центральной тюрьмы города Ахар под залог в размере 400 млн туманов (16 208 долларов).

Как передает Report со ссылкой на Telegram-каналы, активист обвиняется в нарушении общественного порядка и оскорблении сотрудников медного рудника Сунгун.

Отметим, что некоторое время назад он был арестован за протесты против нанесения ущерба окружающей среде, разрушения исторических памятников и увольнения работников руководством Сунгунского меднодобывающего комплекса, в котором работал.