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Арестованный в Иране азербайджанский активист выпущен под залог в размере 16 тыс. долларов

Арестованный в Иране азербайджанский активист выпущен под залог в размере 16 тыс. долларов 12:23
В регионе
26 августа 2023 г. 12:47
Арестованный в Иране азербайджанский активист выпущен под залог в размере 16 тыс. долларов

Активист Национального движения Южного Азербайджана Исмаил Ахмади Бакрабад отпущен из центральной тюрьмы города Ахар под залог в размере 400 млн туманов (16 208 долларов).

Как передает Report со ссылкой на Telegram-каналы, активист обвиняется в нарушении общественного порядка и оскорблении сотрудников медного рудника Сунгун.

Отметим, что некоторое время назад он был арестован за протесты против нанесения ущерба окружающей среде, разрушения исторических памятников и увольнения работников руководством Сунгунского меднодобывающего комплекса, в котором работал.

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Версия на азербайджанском языке İranda həbsdə olan azərbaycanlı fəal 16 min dollar girov qoyaraq azadlığa çıxıb

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