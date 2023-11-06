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Арестованный сын экс-президента Армении получил мандат депутата

Арестованный сын экс-президента Армении получил мандат депутата Арестованный сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна - Левон Кочарян получил мандат депутата парламента республики.
В регионе
6 ноября 2023 г. 16:14
Арестованный сын экс-президента Армении получил мандат депутата

Арестованный сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна - Левон Кочарян получил мандат депутата парламента республики.

Как передает Report, об этом сообщил глава ЦИК Армении Ваагн Овакимян.

"Мандат депутата парламента от избирательного блока "Армения", полномочия которого были досрочно прекращены, передаются следующему в избирательном списке кандидату Левону Робертовичу Кочаряну", - сказал он.

Сына Кочаряна задержали 22 сентября во время акции протеста. В октябре продлили арест на два месяца. Его защита заявила, что после получения мандата он получит депутатский иммунитет и не может оставаться под арестом.

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