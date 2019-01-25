Арестованный экс-президент Армении назвал себя политзаключенным

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Бывший президент Армении Роберт Кочарян, находящийся под арестом по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году, выступил с обращением к своим единомышленникам, в котором подверг критике действующую власть Никола Пашиняна и назвал себя политзаключенным, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Власти Армении во главе с премьером Николом Пашиняном демонстрируют полную немощность в плане политического и государственного управления. Очевидно, что в скором времени мы станем свидетелями большой волны разочарования. А цена грубых ошибок, допускаемых в экономической, внутренней и внешней политике, будет очень высокой. Что касается моего так называемого дела, то меня сделали политзаключенным", - говорится в обращении Р.Кочаряна.

Экс-президент Армении также назвал уголовное преследование в его отношении "бесперспективным занятием" и добавил, что "сфабрикованное несколькими авантюристами дело уже развалилось".

"Я продолжаю считать это дело юридическим мусором. Тюрьма не заставит меня отказаться от политической деятельности", - отмечается в послании Кочаряна.

Напомним, 18 января суд общей юрисдикции продлил срок ареста экс-президента на два месяца.