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Арестованный бизнесмен Карапетян подал в суд на пресс-секретаря и замглавы аппарата Пашиняна

Арестованный бизнесмен Карапетян подал в суд на пресс-секретаря и замглавы аппарата Пашиняна Арестованный бизнесмен Самвел Карапетян подал иски в суд против пресс-секретаря премьер-министра Армении Никола Пашиняна - Назели Багдасарян, замглавы аппарата правительства Тарона Чахояна и политолога Арутюна Мкртчяна.
В регионе
8 июля 2025 г. 10:39
Арестованный бизнесмен Карапетян подал в суд на пресс-секретаря и замглавы аппарата Пашиняна

Арестованный бизнесмен Самвел Карапетян подал иски в суд против пресс-секретаря премьер-министра Армении Никола Пашиняна - Назели Багдасарян, замглавы аппарата правительства Тарона Чахояна и политолога Арутюна Мкртчяна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, информация об этом размещена на портале судебно-правовой информации Datalex.

Карапетян требует от каждого из ответчиков публичного опровержения клеветнических заявлений, а также компенсации морального ущерба в размере 9 млн драмов (почти $23,6 тыс.).

Ранее Багдасарян обвинила бизнесмена во вмешательстве во внутренние дела Армении "по поручению из другой страны", а также, как утверждает истец, допустила в его адрес ряд оскорбительных высказываний.

В свою очередь Чахоян в соцсетях назвал бизнесмена "агентом", которого командировали в Армению, и связал его имя с энергетическим кризисом в стране, в том числе с управлением компанией "Электрические сети Армения".

С аналогичными обвинениями выступил и политолог, заявивший, что Карапетян действует в интересах иностранного государства и против Армении.

Напомним, глава ГК "Ташир" Самвел Карапетян был арестован 18 июня сроком на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти.

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Версия на азербайджанском языке Həbs edilmiş iş adamı Paşinyanın mətbuat katibi və aparat müavinini məhkəməyə verib

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